Sparatoria a Rot am See, ci sono 6 vittime (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dramma familiare a Rot am See nel Sud della Germania, tra Norimberga e Stoccarda, dove 6 persone hanno perso la vita e altre sono state ferite in una Sparatoria. Sul posto è intervenuta la polizia che ha arrestato l’uomo che avrebbe fatto fuoco. Il numero di vittime è stato confermato dalla polizia. Ecco cos’è accaduto. Sei persone hanno perso la vita e diverse altre sono state ferite a seguito di una Sparatoria nella Germania sud-occidentale. A dare la notizia è stato un tweet della polizia venerdì 24 gennaio 2020. Il numero di vittime è stato confermato dalla polizia locale. Un sospetto è stato arrestato, ha aggiunto la polizia, precisando che non c’erano indicazioni di ulteriori sospetti. La Sparatoria si è verificata nella città di Rot am See, nello stato federale del ... bigodino

Corriere : Germania, sparatoria a Rot am See: «Ci sono sei morti» - MediasetTgcom24 : Germania, sparatoria a Rot am See: almeno 6 morti, fermato l'aggressore #RotamSee - LaStampa : Sei persone sono stati uccise in una sparatoria a Rot am See, tra Stoccarda e Norimberga, nel Sud della Germania. -