Shoah, il 27 gennaio in Milano–Bicocca primo incontro 'Dialoghi civili' (Di venerdì 24 gennaio 2020) Milano, 24 gen. (Adnkronos) - In occasione della Giornata della Memoria, l'Università di Milano–Bicocca organizza il primo appuntamento del ciclo di incontri "Dialoghi civili". L’evento che si terrà lunedì, 27 gennaio nell' Edificio U6, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, è organizzato in collaborazione con liberoquotidiano

tg2rai : #Tg2Dossier, 'Il futuro della Memoria', gli orrori di ieri e il nuovo antisemitismo di oggi. L'allarme che torna in… - lillidamicis : Il 27 gennaio nel salone della Prefettura di Taranto i Giovani raccontano la Shoah - S1Tv : Soverato, lunedì 27 Gennaio “Ricordami ancora”, spettacolo teatrale sulla Shoah -