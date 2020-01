Scherma, Coppa del Mondo 2020: cinque spadisti azzurri in tabellone a Doha (Di venerdì 24 gennaio 2020) Saranno cinque gli spadisti azzurri presenti nel tabellone principale del Grand Prix di Doha. Il solo Andrea Santarelli era già qualificato per il main draw e a lui si sono aggiunti Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Lorenzo Buzzi e Valerio Cuomo. Bravissimo Buzzacchino che aveva centrato la qualificazione dopo la fase a gironi, chiusa con cinque vittorie in sei assalti. Successivamente è stato il turno di Cimini, Cuomo e Buzzi, che hanno superato i due assalti preliminari. Molto sofferte le vittorie dei tre azzurri ed in particolare quelle di Buzzi, arrivate entrambe all’ultima stoccata (15-14) rispettivamente con l’ucraino Gorbachuk ed il russo Sukhov. Grandi rimpianti per Enrico Garozzo, che aveva disputato una buona fase a gironi, ma è stato poi sconfitto dallo svizzero Elia Dagani per 15-11. Eliminati poi al primo assalto anche Andrea Russo, Federico Vismara e ... oasport

AleVergendo : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO - LA SPADA VOLA IN QATAR PER IL GRAND PRIX FIE DI DOHA. VENTITRE AZZURRI IN PEDANA - usatoscherma : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO - GRAND PRIX FIE - A DOHA SARANNO CINQUE GLI AZZURRI NEL MAIN DRAW DI SPADA MASCHILE - Federscherma : COPPA DEL MONDO - GRAND PRIX FIE - A DOHA SARANNO CINQUE GLI AZZURRI NEL MAIN DRAW DI SPADA MASCHILE… -