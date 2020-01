Salvini sul ragazzo accusato di spaccio: «Se non è un pusher avrà le mie scuse» | VIDEO (Di venerdì 24 gennaio 2020) Matteo Salvini si conferma un garantita 2.0, cioè una persona che considera una persona innocente solamente quando verrà accertata la sua non responsabilità per un reato. Ma questo non sorprende, perché in campagna elettorale (specialmente nell’ultima in Emilia-Romagna) ne sono state dette tante. Troppe. E la scena di Salvini citofona, che rimarrà alla storia come una delle pagine più oscure della politica del nuovo Millennio, prosegue su questa linea. Il leader della Lega, infatti, non chiede scusa al ragazzo accusato (senza alcuna prova tangibile) di essere uno spacciatore (anzi, gestore dello spaccio) del quartiere Pilastro di Bologna. LEGGI ANCHE > Salvini denuncia «spaccio di nigeriani in via Crispi 38 a Modena», ma il negozio è di italiani ed è in fase di compravendita Con la droga io non sono garantista. La droga è morte – ha detto Matteo Salvini ad Agorà, su ... giornalettismo

giannigipi : Centinaia di persone a commentare sul profilo FB della signora che ha portato Salvini al citofono. Persone per la m… - NicolaPorro : La #citofonata di #Salvini è stata uno scivolone. Ma la #sinistra radical chic che lo bacchetta fa sicuramente pegg… - matteosalvinimi : #Salvini: Ringrazio Siniša Mihajlovic per il sostegno a me e alla Lega. Mi spiace che sia stato attaccato anche sul… -