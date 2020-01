Salerno, cade giù dal parcheggio multipiano dell’Università: muore giovane studentessa (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ignazio Riccio L'Università di Fisciano Gli inquirenti, per il momento, non escludono alcuna ipotesi. Potrebbe trattarsi di un tragico incidente, come di un suicidio Ha perso la vita dopo essere precipitata dal parcheggio multipiano dell’Università di Fisciano, nel Salernitano. Una giovane studentessa è deceduta questa mattina in circostanze misteriose. Il cadavere della donna è stato trovato a terra, in prossimità della struttura da alcuni passanti, che hanno immediatamente avvisato sia le forze dell’ordine sia lo staff sanitario del 118. I carabinieri, coadiuvati dagli agenti della polizia municipale, hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti, per il momento, non escludono alcuna ipotesi. Potrebbe trattarsi di un tragico incidente, come di un suicidio. Sull’episodio è intervenuto il sindaco di Fisciano Vincenzo ... ilgiornale

Università di Salerno - tragedia al Campus : ?studentessa cade dal multipiano e muore : tragedia al Campus di Salerno : ragazza cade dal multipiano e muore . Sul posto sono giunti i i sanitari della Solidarietà di Fisciano e della Croce Rossa che hanno attestato il decesso. Non...

Salerno - cane cade in un dirupo : il salvataggio dei Vigili del fuoco a 20 metri di profondità : È rimasto bloccato in un dirupo una nottata intera, ma alla fine i Vigili del fuoco del nucleo Saf, Speleo alpino fluviali, sono riusciti a salvarlo. È la disavventura affrontata lunedì da una cane , caduto in un burrone a 20 metri di profondità a Sant’Angelo a Fasanella, in provincia di Salerno . Difficili le operazioni di soccorso a causa della nebbia. L'articolo Salerno , cane cade in un dirupo : il salvataggio dei Vigili del fuoco a 20 ...

Salerno - cade la plafoniera dal soffitto del liceo : il video fa il giro del web : Ha fatto il giro dei social network il video pubblicato da un alunno del liceo classico “Torquato Tasso” di Salerno, in cui si vede una plafoniera che penzola pericolosamente sui banchi di un’aula dopo essersi staccata dal soffitto, rimanendo appesa ad un filo elettrico. L’episodio è accaduto durante l’ora di lezione e ha provocato sconcerto e preoccupazione tra gli alunni di quinta, che sono scappati via urlando nel momento in cui la lampada è ...

Notiziedi_it : Università di Salerno, tragedia al Campus: ?studentessa cade dal multipiano e muore - zazoomnews : Università di Salerno tragedia al Campus: ?studentessa cade dal multipiano e muore - #Università #Salerno… - mattinodinapoli : Università di Salerno, tragedia al Campus: ?studentessa cade dal multipiano e muore -