Rudy Zerbi con i capelli: la foto che fa impazzire il web (Di venerdì 24 gennaio 2020) Rudy Zerbi con i capelli: non è un sogno ma la realtà (datata) condivisa sui social dallo storico volto di Amici. Una fotografia, in cui appare con una folta chioma, ha scatenato i fan e una pioggia di commenti ha inondato il post. “Giuro“, ha scritto il giudice del talenti di Maria De Filippi rivolgendosi ai follower, dando vita a un divertente sipario di appunti ironici. Rudy Zerbi: la chioma fa impazzire i social È bastata una foto del passato per scatenare una parentesi divertente: così Rudy Zerbi ha infiammato il suo profilo Instagram, con uno scatto che arriva dritto dall’era di una folta chioma a incorniciare il suo viso. “Giuro… Ho avuto i capelli anch’io“, ha scritto con una nota di autoironia, dando vita a una serie di risposte divertite da parte dei fan. Oltre i capelli, però, a catturare l’attenzione di alcuni utenti è un altro dettaglio che non è passato proprio ... thesocialpost

ExtraLexaMess : RT @martibeltrami_: Dopo questa Rudy Zerbi cancelled, perché il suo cervello è proprio fuso. #Amici19 - martibeltrami_ : Dopo questa Rudy Zerbi cancelled, perché il suo cervello è proprio fuso. #Amici19 - taededs : RT @itsmerebrauhl: Gli Army italiani verso la casa di Rudy Zerbi così dopo che i BTS hanno nuovamente snobbato l’Italia e lui continuava a… -