Rosa Zagari: prigioniera e malata (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Spesso in carcere fanno più male le sofferenze che vediamo che quelle che subiamo” (Dal libro “Angelo SenzaDio” di Carmelo Musumeci, distribuito da Amazon) In questi giorni mi ha colpito la dichiarazione della senatrice Liliana Segre, in visita al carcere di San Vittore: “Dai detenuti gli unici gesti di umanità prima della deportazione." e ho pensato a Rosa Zagari, prigioniera dei “buoni”, che rischia la paralisi, dopo una caduta in carcere che le ha provocato fratture. È stata (...) - Tribuna Libera / Carcere, Detenuti, Testimonianza carcere feedproxy.google

