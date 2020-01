Roma | bufera social su Totti | il like ad un post di Buffon scatena le proteste dei tifosi

Bruno Vespa dà la parola a Matteo Salvini nell'intervallo di Juve-Roma : bufera in Rai - "è uno spot" : E' scoppiata l'ennesima polemica in Rai. Questa volta l'oggetto di discussione è il collegamento con Bruno Vespa di Matteo Salvini durante il lancio di Porta a Porta nell'intervallo della partita Juve-Roma di Coppa Italia. In quei pochi istanti l leader della Lega ha "spiegato" perché votare Lega in

Alunni divisi per censo in classe. Bufera sull’istituto Trionfale a Roma. Un plesso destinato ai ricchi e un altro ai poveri. La ministra Azzolina sconcertata : misura senza senso : Alunni divisi per censo. In due plessi quelli “appartenenti a famiglie del ceto medio-alto”, in uno quelli “di estrazione sociale medio-bassa” e in maggior numero “con cittadinanza non italiana”, e in un terzo quelli “appartenenti a famiglie dell’alta borghesia assieme ai figli dei lavoratori dipendenti occupati presso queste famiglie (colf, badanti, autisti e simili). Tutto tranquillamente descritto nel sito internet dell’istituto comprensivo ...

Atlantia nella bufera - l’ad di Aeroporti di Roma de Carolis vende 27.000 azioni prima della bocciatura di Fitch : Ugo de Carolis, a.d. di Aeroporti di Roma, ha venduto i titoli prima del declassamento deciso dalle agenzie di rating. Ha incassato 573mila euro

Rifiuti Roma - bufera sulla nuova discarica a Monte Carnevale : Salvini e molti 5S contro Raggi : La nuova discarica di Roma sarà a Monte Carnevale. La Giunta Capitolina ha deliberato che Roma Capitale indicherà come sito per lo smaltimento dei Rifiuti nel territorio del Comune,...

“Abbiamo Napoli ai Parioli” : bufera sul cartello a Roma che ironizza sull’emergenza rifiuti : Polemiche in Rete per un cartello apparso tra i rifiuti di Roma: "Abbiamo Napoli ai Parioli". Rabbia da parte dei cittadini napoletani e anche gli stessi Romani. Francesco Emilio Borrelli (Verdi): "Un concentrato assurdo di luoghi comuni, un'offesa gratuita che proviene da un popolo che, purtroppo, ha gli stessi identici problemi che abbiamo noi".Continua a leggere

Milan e Roma vietano l’accesso al Corriere dello Sport. Bufera sul titolo ‘Black Friday’ : Milan e Roma vietano l’accesso al centro di allenamento al Corriere dello Sport. Al centro della polemica la prima pagina dal titolo ‘Black Friday’. Roma – Bufera sulla prima pagina del Corriere dello Sport dal titolo ‘Black Friday’. Il quotidiano sportivo ha voluto dedicare l’apertura dell’edizione di giovedì 5 novembre alla sfida tra Inter e Roma con la foto in primo piano di Lukaku e ...

Selvaggia Roma nella bufera per la frase sui bambini africani – VIDEO : Selvaggia Roma ha chiesto scusa a tutti per la frase utilizzata su Instagram durante la sua partecipazione a ‘Live non è la D’Urso’. Selvaggia Roma è finita nuovamente al centro delle polemiche. Questa volta non c’entra il suo rapporto con Francesco Chiofalo, ma una frase che ha pronunciato in una story di Instagram. Parlando del […] L'articolo Selvaggia Roma nella bufera per la frase sui bambini africani – ...

Guarda la Roma mentre guida a 110 km/h - bufera social su un tassista della Capitale [FOTO] : A immortalare la scena ci ha pensato Daniel Verdù, corrispondente da Roma e dal Vaticano per il quotidiano spagnolo ‘El Pais’ La sua foto ha fatto immediatamente il giro del web, scatenando numerose polemiche ma anche tanti commenti divertiti da parte di alcune tifosi. Nell’occhio del ciclone è finito un tassista di Roma, ritratto a guidare a 110 km/h tra le strade della Capitale Guardando la partita della squadra di ...

