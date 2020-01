Parlateci di come le Sardine hanno stracciato Salvini a Bibbiano (Di venerdì 24 gennaio 2020) La sfida Sardine-Salvini a Bibbiano finisce con un ko numerico. In un clima di totale contrapposizione ma senza nessun incidente, la cittadina reggiana simbolo dell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’, per un giorno s’è divisa a metà, invasa dai media di tutta Italia: a Piazza della Repubblica, la Lega presenta sul palco alcuni familiari coinvolti dalla vicenda dei presunti affidi illeciti. A un centinaio di metri, a Piazza Libero Grassi, Mattia Santori di contro rilancia il suo messaggio anti-odio e anti-populista, sulle note di Bella Ciao. Parlateci di come le Sardine hanno stracciato Salvini a Bibbiano A conti fatti, dalle prime stime non ufficiali, la sfida numerica sembra essere stata vinta dalle Sardine, con oltre 3000 persone, contro il migliaio raccolto dall’ex Ministro dell’Interno. Santori addirittura dice che hanno vinto “7 a 0. Noi in piazza ... nextquotidiano

