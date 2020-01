Padova: ruba l'identità di un poliziotto per far colpo sulle donne (Di venerdì 24 gennaio 2020) Padova, 24 gen. (Adnkronos) - La Digos della Questura di Padova assieme al personale della Polizia Postale di Padova ha eseguito una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Rovigo nei confronti di uomo di anni 62 della provincia rodigina, indagato per il reato di furto di identità. liberoquotidiano

