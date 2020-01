Michelle Hunziker festeggia il compleanno in un posto speciale e Tomaso le fa una sorpresa (Foto) (Di venerdì 24 gennaio 2020) Michelle Hunziker compie oggi 43 anni e per il suo compleanno si è regalata un fine settimana da sogno, in montagna ma in luogo magico, meraviglioso (foto). Michelle con Tomaso Trussardi e le piccole Sole e Celeste sono arrivati ieri sulle Alpi, a 2000 metri, in un rifugio dove tutti sono tornati bambini. Con loro ovviamente anche i cagnolini e una coppia di amici con la figlia. Pochissime persone per festeggiare oggi il compleanno e dopo avere dormito, questa mattina alle 9,30 erano già tutti in piedi, Michelle aveva già ricevuto i primi regali ed erano tutti pronti per le foto più belle. E’ una bellissima giornata di sole a tutti si godono la breve vacanza, che arriva dopo altri magici giorni sulla neve. Questa volta la Hunziker ha voluto spegnere le candeline lontana da tutto e tutti, magari anche per colpa dell’ultima polemica sul festival di Sanremo e Amadeus che l’ha vista ... ultimenotizieflash

prettyheretic : RT @ACazzoDuro4: Denver: Come si chiama quel DJ Italiano che però vive in Svizzera ? Patrick: Michelle Hunziker #GFVIP - DonnaGlamour : Michelle Hunziker: compleanno ad alta quota e all’insegna dell’amore! - Aquilinodic : RT @Striscia: Con te è sempre una festa ma oggi la sorpresa te la facciamo noi... Buon compleanno Michelle ???????? @m_hunziker #striscia #st… -