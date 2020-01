Max Biaggi chi è: età, carriera e vita privata dell’ex pilota di MotoGp (Di venerdì 24 gennaio 2020) Conosciamo meglio la storia di Max Biaggi: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’ex campione di MotoGp Massimiliano, per tutti “Max”, Biaggi nasce a Roma il 26 giugno 1971. Fin da piccolo è molto appassionato di calcio, ma all’età di 17 gli viene regalata una minimoto. Partecipa così a gare professionistiche nella … L'articolo Max Biaggi chi è: età, carriera e vita privata dell’ex pilota di MotoGp è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

