"Mafia Tour", rimosso dal web l'annuncio delle polemiche (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il "Mafia Tour" è stato cancellato dalle "esperienze" di Airbnb ed è stato trasformato in Napoli Tour da Tripadvisor dopo le tante polemiche di ieri. Il Mafia tour di Napoli è stato cancellato dalle "esperienze" di Airbnb ed è stato trasformato in Napoli Tour di Tripdvisor. Gli organizzatori del giro turistico nei luoghi della camorra hanno reagito alle forti polemiche che si erano sollevate ieri a Napoli per il tour proposto ai turisti a 25 euro. Su Airbnb – come riferito da organi di stampa – il tour è stato eliminato, mentre su Tripadvisor si propone ora un "Napoli tour" che viene ancora definito un tour mafioso ma si spiega nella descrizione: "Non sarà nient'altro che una spiegazione di come era la mafia e com'è oggi. Le cose sono cambiate ed è diventata una città turistiche che offre molte opportunità a ...

