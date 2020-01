LIVE Sport, DIRETTA 24 gennaio: Fabio Basile vince a Tel Aviv! Fognini agli ottavi degli Australian Open, Brignone seconda in discesa. Milano KO in Eurolega, Della Monica e Guarise quarti (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 24 gennaio: orari e programma 23.59 Per la giornata di oggi è tutto. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e una felice notte! 23.55 SNOWBOARD CROSS – Ottimi risultati per gli italiani a Big White nelle qualificazioni in Coppa del Mondo, con particolare menzione per Michela Moioli, Raffaella Brutto e Matteo Menconi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 23.00 CALCIO – Il Brescia cede di fronte al Milan, gol vittoria di Ante Rebic nell’anticipo della 21a giornata di Serie A. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.50 BASKET – Notte magica, ancora una volta, per Shane Larkin: con i suoi 32 punti aiuta l’Anadolu Efes a espugnare il parquet del Real Madrid. Ok il Panathinaikos, lo Zalgiris Kaunas distrugge l’Alba Berlino. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.30 PALLAMANO – ... oasport

