LIVE Sci alpino, Discesa Bansko 2020 in DIRETTA: Sofia Goggia e Nicol Delago alla riscossa! (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLA Discesa La cronaca della prova di ieri – Il calendario del fine settimana – La stagione di Francesca Marsaglia – Il momento di Sofia Goggia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Discesa di Bansko (Bulgaria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Parte ufficialmente, quindi, il fine settimana sulla pista Banderica che proporrà una dietro l’altra ben tre prove veloci per le sciatrici del Circo Bianco al femminile. Domani toccherà alla Discesa numero due, quindi domenica le atlete saranno impegnate nel supergigante. Si inizierà alle ore 9.45 con la prima Discesa libera, che andrà a recuperare quella cancellata nel mese di dicembre in Val d’Isere. Si annuncia una gara particolare e interessante, dato che seguendo pendio e tracciatura si avvicinerà di ... oasport

