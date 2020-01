«L’influenza del blu» di Giulio Ravizza e l’importanza delle scelte nella definizione dell’essere (e sentirsi) umani – L’intervista (Di venerdì 24 gennaio 2020) James Hillman, psicanalista, filosofo e saggista statunitense, considerava il blu «una via di mezzo tra la nera disperazione e il bianco della speranza e in qualsiasi caso un colore che evoca uno stato di riflessione e distacco». Perché il blu, a pensarci bene, è anche il colore più raro in natura, se si escludono il cielo e il mare. Il blu è pressoché sempre stato associato a entità ultraterrene o comunque non tangibili: dalla volta celeste, all’oscurità dell’oltretomba, dalla dimensione spirituale ed emotiva, alla preziosità o nobiltà del suo uso nel quotidiano. Ed è proprio questo colore a essere protagonista de L’influenza del blu, il primo romanzo di Giulio Ravizza, direttore marketing di Facebook , Instagram e Whatsapp Italia, ed ex di Amazon, eBay e Twitter. Qualcuno potrebbe pensare che il blu di Ravizza sia un elemento metaforico per alludere al mondo ... open.online

