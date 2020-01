Le evoluzioni nel tempo della sfida di Hyperloop (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tra i buoni motivi per scommettere sul futuro – e metabolizzare i ritardi dei treni che prendiamo quotidianamente – c’è Hyperloop, la futuristica modalità di trasporto che ci promette viaggi a velocità supersonica grazie ad avveniristiche supercapsule che levitano in un tubo d’acciaio in assenza di attrito (e magari, chissà, oltre che negli States e a Dubai, vedremo questa tecnologia perfino in Italia). Nel video sopra ripercorreremo alcuni dei principali momenti dell’evoluzione di questo concept negli ultimi anni: i primi test di successo condotti in Nevada, ad esempio (in particolare quello nel 2017). Sebbene associato, nei primi anni, Elon Musk, è ormai portato avanti da diversi attori (Virgin Hyperloop One; Hyperloop Transportation Technologies, la stessa Space X con le sue Hyperloop Pod Competition); non sono mancati anche tentativi più derivativi, come il lancio ... wired

