Il principe Carlo snobba Mike Pence e non lo saluta (Di venerdì 24 gennaio 2020) Francesca Galici Il mancato saluto del principe Carlo a Mike Pence durante il Forum mondiale sulla Shoah ha destato clamore ma da Londra hanno smentito qualunque crisi o attrito tra i due Paesi In questi giorni a Gerusalemme è in corso il Forum mondiale sulla Shoah, al quale prendono parte circa 40 capi di Stato. Tra loro, come rappresentante del Regno Unito, c'è il principe Carlo. Il figlio di Elisabetta II ha però rischiato un incidente diplomatico con gli Stati Uniti. A Gerusalemme in queste ore sono volati, tra gli altri, anche Macron per la Francia, Putin per la Russia e Sergio Mattarella per l'Italia. È il quinto forum mondiale di questo tipo, che quest'anno cade nel 75° anniversario della liberazione dei campi di sterminio nazisti di Auschwitz e Birkenau. È un summit che nasce con l'obiettivo di riunire le potenze mondiali nel tentativo di trovare e promuovere nuove ... ilgiornale

