il Presidente Mattarella a Benevento, le scuole resteranno aperte (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNessuna chiusura delle scuole di Benevento in occasione della presenza di Sergio Mattarella nel capoluogo sannita. Come noto, il Presidente della Repubblica sarà in città martedì prossimo per partecipare all’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università degli Studi del Sannio. Il Capo dello Stato giungerà a Benevento in mattinata, con il Frecciargento che partirà da Roma alle 8.18, e prima ancora di recarsi all’auditorium Sant’Agostino visiterà il Chiostro di Santa Sofia. Nei giorni scorsi era stata paventata l’ipotesi di chiudere le scuole per l’occasione. Così non sarà: ad annunciarlo, pochi minuti fa, il sindaco Clemente Mastella. La scelta, ha spiegato il primo cittadino, è stata assunta in sintonia con il Quirinale. L'articolo il Presidente Mattarella a Benevento, le scuole resteranno aperte proviene da ... anteprima24

