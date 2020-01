Il director di Final Fantasy XIV elogia Phil Spencer e Xbox per l'interesse nei confronti dei giochi giapponesi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il director di Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, ha elogiato il boss di Xbox, Phil Spencer, per il suo atteggiamento nei confronti dei giochi giapponesi.Square Enix ha annunciato modifiche al gioco base di Final Fantasy XIV: A Realm Reborn e nel novembre dello scorso anno, Spencer ha annunciato che il popolare MMORPG arriverà su Xbox nel prossimo futuro. Vari altri titoli precedentemente riservati alle piattaforme Sony e Nintendo si sono recentemente avvicinati alla piattaforma di Microsoft e, in una recente intervista condotta da Trustedreviews, Yoshida ha espresso la sua ammirazione per lo sforzo di Spencer nel portare più giochi giapponesi vicini al marchio."Quando Xbox One è stata lanciata in Giappone, non c'erano spot televisivi o pubblicità", ha detto Yoshida sul marchio Xbox. "Sotto la guida di Phil Spencer, l'atteggiamento di Xbox nei confronti dei giochi giapponesi è cambiato ... eurogamer

Eurogamer_it : Il director di #FFXIV ammira il boss di #Xbox per il suo interesse nei giochi giapponesi. - Asgard_Hydra : Il director di Final Fantasy 14 loda Phil Spencer per il suo impegno in Giappone - badtasteit : Il Director di #FinalFantasyXIV elogia Phil Spencer per il suo atteggiamento nei confronti dei giochi giapponesi… -