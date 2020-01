Il coronavirus fa paura: uno dei figli ha la febbre, genitori li abbandonano in aeroporto e partono (Di venerdì 24 gennaio 2020) I fatti sono avvenuti mercoledì all'aeroporto di Nanchino. Pare che uno dei figli della coppia avesse la febbre a 38.5°, i dipendenti - rispettando il protocollo di sicurezza per il coronavirus - gli hanno impedito l'imbarco innescando le proteste dei genitori, prima che questi salissero comunque a bordo del velivolo. In alcune immagini si vedono i piccoli seduti da soli nella zona adiacente al gate. Alla fine ai piccoli è stato comunque consentito il volo (nella parte anteriore del velivolo). fanpage

RaiTre : #Coronavirus, dalla Cina il rischio pandemia, paura e raccomandazioni sui social - #Timeline con @iosonocarrara - tg2rai : #Cina, cresce la paura, sono 6 i morti e 300 contagiati per il #CoronaVirus, trasmissibile da uomo a uomo. Infezio… - anna95859997 : RT @Affaritaliani: 'Coronavirus, il picco sarà a marzoSars? Può essere 10 volte peggio' -