I compiti dei presidi e i furbetti del vaccino (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ci sono trenta presidi del Bellunese indagati per aver accettato a scuola bambini non vaccinati da settembre 2018 a giugno 2019. Secondo quanto ricostruito dal Nas dei carabinieri, gli istituti non avrebbero allontanato i bambini non in regola con i vaccini obbligatori, come prevede la norma. In tre ilfoglio

