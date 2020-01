Gualtieri:dopo il cuneo, riforma fisco

Il taglio delfiscale ha visto in CdM una "decisione particolarmente rapida" con "una forte coesione di tutta la maggioranza" su una della "misure più importanti,la riduzione delle tasse in busta paga per mln di lavoratori". Così il ministro dell'Economia, Roberto,ospite negli studi di RaiNews 24, si è espresso su una misura considerata tra le più importanti del governo per l'economia e per 16 mln di lavoratori che dal 1° luglio avranno in busta paga 100 euro in più al mese,beneficio che sarà in vigore anche nel 2021(Di sabato 25 gennaio 2020)