GRAFICO – Mercato Napoli invernale da record: nessuno ha speso come ADL! (Di venerdì 24 gennaio 2020) Mercato Napoli invernale da record. come riportato dal sito specializzato Transfermarkt, la società azzurra è stata la grande protagonista europea del Mercato di riparazione: l'arrivo di Gattuso ed un inizio di rivoluzione della rosa, sono costati al Napoli ben 46 milioni in questo gennaio. L'articolo GRAFICO – Mercato Napoli invernale da record: nessuno ha speso come ADL! proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

