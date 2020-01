Governo: Conte, ‘fiducia in Italia migliore ingrediente per rilancio paese’ (Di venerdì 24 gennaio 2020) Assisi, 24 gen. (Adnkronos) – ‘Dovremo continuare a riporre fiducia nell’Italia: nei giovani, nelle famiglie, nella scuola, nelle aziende, nel sentimento profondo di solidarietà e coesione, il migliore ingrediente per il rilancio economico e sociale” del Paese. Così il premier Giuseppe Conte, nel suo intervento ad Assisi alla presentazione del manifesto su un’economia a misura d’uomo contro la crisi climatica. L'articolo Governo: Conte, ‘fiducia in Italia migliore ingrediente per rilancio paese’ CalcioWeb. calcioweb.eu

