Giorgia Rossi Instagram, profilo intrigante nello scatto in bianco e nero: «Dea affascinante!» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un miscuglio sapiente di fascino e sensualità da attrarre fisico e mente: Giorgia Rossi è molto più che una semplice immagine tra i post del proprio account Instagram. Giornalista e conduttrice televisiva di punta di importanti trasmissioni sportive, la trentatreenne romana fa capitolare i maschietti, numerosissimi sul social su cui la Rossi vanta quasi 357 mila followers. Non solo bellezza, giurano, anche competenza e professionalità che fanno di Giorgia una donna ‘completa’. Giorgia Rossi Instagram, bellezza acclamata da ogni colore calcistico Bella da poter competere con le modelle più richieste, Giorgia ha dalla sua anche la bravura e la determinazione nel lavoro, che l’hanno portata a ritagliarsi spazi di rilievo nel panorama televisivo italiano. Una carriera brillante iniziata appena ventenne che ha toccato diverse tappe per poi approdare in Rai e a Mediaset. In quanto ai tifosi, ... urbanpost

FemiaLuca : @Drittorovescio_ @matteosalvinimi @Fabiovoloo @Fedez Pensiamo che appena il popolo italiano Voterà subito un govern… - giorgia_pinii : FEDERICO ROSSI VS ZEQUILA. DOMANI VOGLIO IL CONFRONTO IN PUNTATA, ALFONSOOOOOO #GFVIP - Bruno81532536 : -