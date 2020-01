Gesesa, interruzione per guasto improvviso: a secco diverse contrade (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoComunichiamo che a causa di un guasto improvviso sulla condotta DN 500 Torano – Biferno, di competenza della Regione Campania, si rende necessario sospendere da subito il flusso idrico per permettere i lavori urgenti e necessari da parte dei tecnici di detto ente. Di conseguenza, si verificherà mancanza d’acqua nelle seguenti zone: Zona Capodimonte (tutta area di Capodimonte compresa Via Croce Rossa- Zona ASI (Area Industriale); Contrada Coluonni; Contrada Olivola; Contrada San Vitale – Contrada Scafa – Contrada Masseria del Ponte; Contrada Cancelleria tutta e Contrada Piano e Cappelle; Contrada San Giovanni- Contrada Francavilla-– Contrada Lammia – Contrada Bonavita – Contrada Mosti- Contrada La Francesca- Contrada Le Murate-Contrada Ponte Cardone. Zona Torrepalazzo (compresa l’area nel Comune di Torrecuso. Attualmente la Regione Campania non è in grado di ... anteprima24

