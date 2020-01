Facebook, l’Antitrust avvia un procedimento di inottemperanza: il social network rischia di pagare 5 milioni di euro (Di venerdì 24 gennaio 2020) Facebook non ha attuato quanto prescritto dall’Antitrust il 19 novembre del 2018 e ora l’autorità ha avviato verso il social network un procedimento di inottemperanza. In oltre un anno la società non si è conformata alle indicazioni dell’autorità per la concorrenza, che aveva accertato la scorrettezza dell’omessa adeguata informativa in sede di registrazione, della raccolta e dell’uso a fini commerciali dei dati e delle finalità remunerative sottese al servizio. La carenza di informazione non è stata sanata e Facebook non ha pubblicato neanche la dichiarazione rettificativa. Il procedimento di inottemperanza avviato potrà condurre a una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5 milioni di euro. L’Antitrust aveva rilevato che Facebook enfatizzava la gratuità del servizio, mentre a esso erano sottese finalità remunerative. Il social induceva così gli ... ilfattoquotidiano

