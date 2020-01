F. De Vito: a Lariano Tpl da 20 anni con proroghe a stessa società (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma – “Da oltre vent’anni l’appalto per il servizio di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Lariano, in provincia di Roma, viene affidato, tramite continue proroghe, sempre alla stessa societa’, in barba alle regole del Codice Appalti, che invece prevede che il servizio sia messo periodicamente a gara per garantire una migliore offerta del servizio pubblico ai cittadini e ai pendolari”. Lo denuncia la consigliera regionale M5S Francesca De Vito, dopo aver gia’ portato nei giorni scorsi il caso del Comune di Lariano in Aula alla Pisana in un ordine del giorno alla legge di Stabilita’. “Era il 1999 quando il servizio del Trasporto Pubblico Locale veniva affidato alla stessa ditta che lo gestisce attualmente- afferma De Vito- da allora sarebbe dovuto andare a gare ogni tre anni e invece, a suon di proroghe, sono passati 21 anni. ... romadailynews

