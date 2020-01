Diletta Leotta Instagram, la dieta per Sanremo 2020 fa discutere: dalla camicia ‘traspare’ tutto (Di venerdì 24 gennaio 2020) Mancano pochi giorni al debutto al Festival di Sanremo 2020 e ognuno si prepara come meglio può: da un lato su Instagram abbiamo gli scatti di Antonella Clerici visibilmente dimagrita, dall’altro Diletta Leotta che è ritratta nella sua stanza d’albergo pronta per un pasto veloce fatto di toast e patatine fritte. Uno scatto quest’ultimo che ha fatto storcere il naso a più di qualche utente: pochi credono che la conduttrice riesca a tenersi in forma mangiando cibi con così tante calorie. Diletta Leotta Instagram, la dieta per Sanremo 2020 fa discutere: dalla camicia ‘traspare’ tutto Diletta Leotta sa come catturare l’attenzione degli utenti sui social. La 28enne ha pubblicato ieri sera uno scatto che la vede nella sua camera d’albergo alle prese con patatine e toast, non proprio un cibo così salutare. “dieta pre Festival” ha scritto la ... urbanpost

manuwes123 : RT @LucaBen80: Antonella Clerici o Diletta Leotta chi vorresti nel tuo letto ?? - DiventandoJeeg : Ma secondo voi la Diletta Leotta i tramezzini li mangia tutti? ???? #Leotta -