Cittadella, due recuperi e quattro assenze per la sfida col Benevento (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCittadella – Vigilia di campionato per Cittadella e Benevento che domani, ore 15, si sfideranno al “Tombolato” nella gara valevole per la seconda giornata del girone di ritorno. Venturato recupera De Marchi e Branca per la gara contro la capolista, ma il tecnico sarà costretto a rinunciare a quattro elementi. Salteranno la gara con la Strega Camigliano (sciatalgia), Panico (fastidio al tendine), Vita (infortunio muscolare contro lo Spezia) e Celar (problema all’anca). Questi i 23 a disposizione: Portieri: 22 Maniero Luca, 1 Paleari Alberto; Difensori: 5 Adorni Davide, 3 Benedetti Amedeo, 15 Frare Domenico, 2 Mora Christian, 24 Ghiringhelli Luca, 18 Perticone Romano, 13 Rizzo Alberto, 25 Ventola Christian; Centrocampisti: 23 Branca Simone, 7 Bussaglia Andrea, 10 D’urso Christian, 20 Gargiulo Mario, 4 Iori Manuel, 26 Pavan Nicola, ... anteprima24

