CdM: 345mln per sfollati sisma 2016

Il Consiglio dei ministri ha deliberato "un ulteriore stanziamento di circaper il proseguimento" degli interventi"per"l'assistenza alla popolazione che ancora non può rientrare nelle proprie abitazioni" in seguito ai terremoti iniziati il 24/8/in Abruzzo,Lazio,Marche,Umbria.Lo rende noto il CdM. Stanziati,dal CdM,anche altri 25,4 mln per interventi nei territori dell'E.Romagna interessati dall'eccezionale maltempo del maggio 2019 e circa 3 mln per interventi nelle province di BO-MO-RE colpite da maltempo il 22/6/19.(Di venerdì 24 gennaio 2020)