Camila Giorgi-Kerber orario d’inizio e tv: programma e streaming Australian Open 2020 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Resta ancora in corsa un’azzurra agli Australian Open: nel tabellone di singolare femminile infatti Camila Giorgi ha superato lo scoglio dei primi due turni ed affronterà ora nel primo Slam stagionale, nella sfida che vale un posto agli ottavi di finale, la tedesca Angelique Kerber. Il match si giocherà sabato 25 gennaio. Tutti gli Australian Open 2020 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Di seguito il programma completo della sfida in programma sabato 25 gennaio, sulla Margaret Court Arena, dall’1.00 ora italiana. programma TERZO TURNO Camila Giorgi Sabato 25 gennaio, Margaret Court Arena dall’1.00 ora italiana Camila Giorgi (Italia)-Angelique Kerber (Germania, 17) Guida tv – Diretta su ... oasport

