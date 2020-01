Calciomercato Napoli, il Liverpool irrompe su Fabian Ruiz (Di venerdì 24 gennaio 2020) Calciomercato Napoli: il club d’oltremanica avrebbe messo nel mirino il centrocampista spagnolo, seguito anche da Barcellona e Real Madrid. Calciomercato Napoli Il Liverpool sembra una macchina perfetta ma per Jurgen Klopp tutto e’ migliorabile. Ecco perche’, secondo “El Desmarque”, il tecnico tedesco avrebbe messo gli occhi su Isco, che darebbe al suo centrocampo maggiore creativita’. Un’alternativa alla pista Isco. I Reds si sarebbero gia’ fatti avanti ma la proposta da 56 milioni di euro sarebbe stata respinta, visto che Florentino Perez valuta il 27enne centrocampista almeno 70 milioni. L’alternativa a Isco sarebbe Fabian Ruiz del Napoli ma l’ex Betis potrebbe costare anche di piu’. L'articolo Calciomercato Napoli, il Liverpool irrompe su Fabian Ruiz proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco 2anews

FabrizioRomano : Matteo Politano ha dato l’ok al #Napoli: accordo sul contratto, ora si formalizza tra club con l’Inter per un prest… - FabrizioRomano : L’Inter sta incontrando gli intermediari dell’operazione Christian Eriksen in questi minuti: si va avanti verso il… - DiMarzio : #Calciomercato | Trattativa soltanto da formalizzare: il #Napoli ha chiuso per #Politano -