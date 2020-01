Al Grande Fratello Vip 2020 vanno in scena le ex da Serena Enardu a Barbara: anticipazioni 24 gennaio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Mancano poche ore alla sesta puntata del Grande Fratello Vip 2020 che dopo lo speciale dedicato ai papà e dintorni, questa sera si occuperà di nuovo di questioni di cuore. Le polemiche non mancano sui social soprattutto da quando si è scoperto che nella nuova puntata del reality rivederemo Serena Enardu. Dopo il suo tentativo di entrare nella casa, fallito per volere del pubblico, la sarda ha fatto il suo appello all'ex Pago ma senza ottenere molto. Alfonso Signorini questa volta ci riprova forte dell'intervento della scorsa settimana di Miriana Trevisan e del ritrovato equilibrio del cantautore, come andrà questa sera l'incontro tra i due? Pago e Serena Enardu regaleranno al pubblico il lieto fine o, come tutti sperano, l'ex tronista riceverà un altro due di picche?https://twitter.com/GrandeFratello/status/1220692729983684608Chi il due di picche lo ha ricevuto davvero è Licia ... optimaitalia

