Roberto Saviano: “La citofonata di Salvini è un violentissimo attacco alla democrazia” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roberto Saviano commenta a Fanpage.it la citofonata che Matteo Salvini ha fatto al presunto spacciatore di Bologna in diretta su Facebook: "Ridicola e quasi goliardica, è un atto violento, istiga a poterlo fare. È un punto di non ritorno per la nostra democrazia. E tutto è un infinito e squallido teatro di propaganda". fanpage

