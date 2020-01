Porta a Porta: Spot Salvini durante Juventus-Roma, Zingaretti e Pd insorge (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Pd contro Bruno Vespa: “Uno Spot pro Salvini nel lancio di Porta a Porta durante l’intervallo di Juventus-Roma”. Non il solito lancio ma un mini comizio. Alla vigilia delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, Bruno Vespa cambia il suo modus operandi e invece di mandare in onda il solito lancio che annuncia … L'articolo Porta a Porta: Spot Salvini durante Juventus-Roma, Zingaretti e Pd insorge proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

ShooterHatesYou : Nel codazzo che accompagnava Salvini a fare l’ennesima bravata c’erano collaboratori, assistenti, sospetto anche qu… - VEVO_IT : .@Louis_Tomlinson ci porta in Marocco nel nuovo video di #Walls! Scopritelo qui ?? ?? - MassimGiannini : La caccia porta a porta del diverso, dello straniero, del nemico: con il #salvinicitofona siamo al grado sotto zer… -