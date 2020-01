Perturbazione nel weekend tra pioggie e neve in montagna (Di giovedì 23 gennaio 2020) Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Una circolazione depressionaria svincolata dal flusso atlantico, attualmente sulla penisola iberica, tenderà a muovere verso levante nel corso della giornata di domani ed è prevista transitare sull’Italia nella giornata di sabato. Porterà quindi instabilità... L'articolo Perturbazione nel weekend tra pioggie e neve in montagna proviene da Rete Meteo Amatori. retemeteoamatori

