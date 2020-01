Palermo: ztl notturna, Confcommercio annuncia ricorso al Tar (2) (Di giovedì 23 gennaio 2020) (Adnkronos) – “Come già avvenuto con la prima edizione della ztl – osserva Dagnino – che fu censurata dal Tar, anche in questa nuova versione notturna del provvedimento le esigenze fiscali sembrano in sostanza prevalere su quelle ambientali. Questa impressione sembra avvalorata anche dal modo frettoloso con il quale è stata stabilita l’ulteriore restrizione del diritto alla mobilità e del diritto di iniziativa economica dei cittadini, senza il previo aggiornamento degli atti di programmazione adottati dal Consiglio comunale, circostanza anche evidenziata in sede consiliare con un puntuale ed esplicito documento di cui siamo in possesso e che esibiremo al Tar. Su queste basi sarà predisposto il ricorso che verrà presentato nei prossimi giorni”.L'articolo Palermo: ztl notturna, Confcommercio annuncia ricorso al Tar (2) ... calcioweb.eu

