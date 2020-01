Luigi Mario Favoloso scovato dal settimanale Chi, si trova in Svizzera (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dopo la sparizione avvenuta alla fine di dicembre 2019, Luigi Mario Favoloso non smette di far parlare di sé. Da settimane, infatti, i principali talk televisivi hanno affrontato il tema del suo allontanamento. Ma se, in prima battuta, avevamo sentito parlare di una scomparsa vera e propria (di cui persino la trasmissione “Chi l’ha visto?” si era occupata), oggi abbiamo la conferma definitiva che si tratta di un allontanamento volontario. Favoloso, infatti, è stato beccato a Locarno, in Svizzera. Luigi Mario Favoloso, perché è scappato dall’Italia Non è la prima volta, come anticipato, che Luigi Mario Favoloso fa avere notizie di sé. Lo aveva fatto, la scorsa settimana, telefonando a Barbara D’Urso poco prima della messa in onda di Pomeriggio Cinque. La stessa D’Urso aveva tranquillizzato un po’ tutti parlando del 32enne allontanatosi da Torre ... kontrokultura

