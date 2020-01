Linus condanna Fabio Volo per l’attacco a Salvini: “Non era autorizzato, mi scuso” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Con un lungo post su Instagram il direttore di Radio Deejay si scusa pubblicamente per l'attacco di Fabio Volo a Matteo Salvini in relazione alla vicenda del citofono a Bologna. "Vai a suonare ai camorristi se hai le palle str***o", aveva detto il conduttore. "È un comizio quando una persona esprime dei concetti e chi hai di fronte sai già che non avrà modo di ribattere", ha detto Linus. fanpage

