“Lei a Ballando con le stelle?!”. Il colpaccio di Milly Carlucci. Ma qualcosa non torna (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tra qualche tempo, per la gioia del pubblico, inizierà una nuova edizione di Balland con le Stelle. Intanto Milly Carlucci e il suo staff stanno lavorando affinché la squadra sia grandiosa. In ballo ci sarebbe un nome davvero grosso dello sport italiano. Si tratta di una lei. Di una campionessa, bellissima, amatissima. Avete già indovinato di chi stiamo parlando? Di Francesca Piccinini! Ma davvero Milly Carlucci sta tentando di portarla a Ballando con le stelle? Pare di sì. L’indiscrezione l’ha lanciata il settimanale Oggi: secondo il settimanale lo staff della Carlucci starebbe lavorando per avere la leggenda della pallavolo italiana a Ballando. Per il pubblico sarebbe davvero un sogno. La bella Francesca, 41 anni, tra l’altro, già conosce Ballando con le stelle visto che nella scorsa edizione aveva partecipato come ballerina per una notte. Un’indiscrezione pazzesca che però non ... caffeinamagazine

