Largo Somalia, muore dopo tuffo in piscina (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma – Tragedia ieri sera, alle 21 circa, in una piscina all’interno di una palestra in Largo Somalia, a Roma. Un 45enne e’ deceduto dopo essersi tuffato in acqua. Immediato l’intervento del bagnino, che ha recuperato l’uomo e ha tentato di rianimarlo. Purtroppo invano. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, anche gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vescovio. Al vaglio le cause della morte. L'articolo Largo Somalia, muore dopo tuffo in piscina proviene da RomaDailyNews. romadailynews

