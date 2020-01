La prova del cuoco, Claudio Lippi in difficoltà: “Che spavento” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Claudio Lippi lancia il televoto a La prova del cuoco e dice: “Madonna, che spavento!” Non è mancata neanche nella puntata de La prova del cuoco di oggi, giovedì 23 gennaio 2020, la simpatia di Claudio Lippi, co-conduttore con Elisa Isoardi dal primo appuntamento di questa edizione 2019/2020 che, all’inizio della prima sfida tra la squadra del pomodoro rosso e quella del peperone verde, lanciando il televoto un po’ in ritardo rispetto al solito, ha cercato di ‘insabbiare’, appunto, il piccolo ritardo asserendo scherzosamente (per rispondere ad Elisa Isoardi, che lo ha invitato a ricordare al pubblico come votare): “Il televoto sta giusto partendo! I telespettatori lo sanno… oggi il televoto parte un po’ in ritardo, perciò lo apro ufficialmente”. Dunque la regia ha fatto apparire in sovraimpressione il classico “via al ... lanostratv

DavidSassoli : La partecipazione del presidente al-Sarraj e del generale Haftar alla conferenza di Berlino sulla Libia è un succes… - AntoVitiello : Terminato da poco appuntamento tra emissari del Psv e il Milan per Rodriguez, si prova a chiudere - Highlander_Ro : RT @stemolinaradio: Sapete le buste di contanti che vengono regalate agli sposi? l'Agenzia delle entrate considera il contante frutto di ev… -