La dislessia è una malattia? (Di giovedì 23 gennaio 2020) La dislessia è una malattia? C’è ancora chi pensa che la dislessia sia una malattia. Magari anche contagiosa, che si attacca dando un morso a un panino offerto da un compagno di classe dislessico. Per evitare che tanti ragazzi e ragazze si sentano discriminati ed emarginati e debbano subire simili umiliazioni è necessario che la conoscenza in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento si diffonda il più possibile, sconfiggendo pregiudizi e false credenze. Il disturbo della lettura La dislessia è il disturbo specifico della lettura. Non è una patologia, ma una particolare modalità di funzionamento delle reti neuronali che rende difficoltosa l’operazione del leggere. La lettura richiede la capacità di svolgere una serie di operazioni mentali in modo simultaneo: la decodifica delle lettere, l’associazione dei grafemi ai suoni corrispondenti, la comprensione del significato delle parole ... dilei

71_cristiana : @isabellaisola3 Chi ha detto che un bambino autistico non riesce a prendere una palla? Nessun commento dalla sinist… - birbadiunbirba : RT @MariaServidio2: Salvini ridicolizza una giovane sardina definendolo 'dislessico'. Vorrei ricordare che la dislessia si può curare la c… - Saekochin : Ho perso le ripetizioni di una ragazza della quale mi sono accorta io quattro anni fa che fosse affetta da dsa (nel… -