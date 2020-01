I francesi, Gerusalemme e una rissa vecchia di 164 anni (Di giovedì 23 gennaio 2020) Come tutte le guerre degli ultimi due secoli, cioè quando tecnologia e artiglieria si scontrano con strategie e tattiche ormai obsolete, la guerra di Crimea fu un massacro disgustoso. Era figlia degna degli uomini del tempo, quelli che da un lato consideravano le vite umane alla stregua di formiche, dall’altro erano capaci di suicidarsi per onore, orgoglio e fede religiosa, parole che oggi in Occidente risuonano ridicole o incomprensibili. La combatterono francesi, inglesi, sardi e Impero ottomano da una parte, l’Impero russo dall’altro. Il motivo del contendere – semplificando molto – era il sempiterno controllo di Gerusalemme tra ortodossi, cattolici e musulmani. Durò tre anni. Verso la fine, quand’era chiaro che l’avrebbe spuntata l’Impero Ottomano, il 18 febbraio 1855 lo Zar Nicola morì per lo stress e toccò al suo successore Alessandro ... termometropolitico

