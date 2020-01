Gruber a Bonafede: «Le dimissioni di Di Maio alla vigilia di una sconfitta». E lui: «Questo lo dice lei» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Deve esserci un copione scritto tra i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. A quasi un anno di distanza da quella famosa risposta «questo lo dice lei» data da Laura Castelli, ecco che il canovaccio si ripropone con Alfonso Bonafede. Il ministro della Giustizia ha replicato così alla domanda di Lilli Gruber (conduttrice di Otto e Mezzo, su La7) che sottolineava come le dimissioni di Luigi Di Maio fossero arrivate alla vigilia di quella che, con altissima probabilità, sarà l’ennesima sconfitta (doppia, in Calabria ed Emilia-Romagna) per i pentastellati. E, comunque, il successore dell’ex capo politico non sarà lui. LEGGI ANCHE > Laura Castelli: «La storia del ‘questo lo dice lei’ mi ha ferito» Insomma, Alfonso Bonafede sostiene che sottolineare come il passo indietro del Capo politico del Movimento 5 Stelle sia arrivato a pochi giorni da quella che – secondo i ... giornalettismo

