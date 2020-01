Gianluigi Paragone dopo le dimissioni di Di Maio a l'Aria Che Tira: "A rischiare grosso ora è Conte" (Di giovedì 23 gennaio 2020) L'addio di Luigi Di Maio, e il discorso sui traditori, ha scatenato l'ira dei più dissidenti. Tra questi, in prima fila, Gianluigi Paragone che per quel "traditore" se l'è presa e non poco. "Il vero traditore è lui - si sfoga ai microfoni dell'Aria Che Tira il grillino espulso dal Movimento -. Dobbi liberoquotidiano

ricatti88 : RT @Libero_official: L'affondo di Vittorio Feltri contro Gianluigi Paragone: 'Il #M5s il nulla? Allora che ci è entrato a fare?' https://t.… - RossettiHermes : Vittorio Feltri su Gianluigi Paragone: 'Espulso dal nulla M5s, allora che ci è entrato a fare'? - Grunf62 : RT @Libero_official: L'affondo di Vittorio Feltri contro Gianluigi Paragone: 'Il #M5s il nulla? Allora che ci è entrato a fare?' https://t.… -