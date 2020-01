Elezioni regionali Calabria 2020 | ultime notizie e chi sono i candidati

Elezioni regionali - la battuta di Berlusconi sul palco di Tropea : “Jole Santelli? La conosco da 26 anni e non me l’ha mai data” : Elezioni regionali, la battuta di Berlusconi sul palco di Tropea: “Jole Santelli? La conosco da 26 anni e non me l’ha mai data” “La conosco da 26 anni e non me l’ha mai data”. Sono le allusive parole con cui Silvio Berlusconi ha presentato, questa mattina a Tropea, la candidata per le Elezioni regionali 2020 appoggiata da Forza Italia e Fratelli d’Italia Jole Santelli. L’ex premier e ...

Elezioni regionali - Morra : “Si parli di più di Gratteri e meno dei citofonatori seriali”. Ed elenca impresentabili. L’ira di Sgarbi : “Untore” : “Faccio una richiesta: che si parli di Calabria, che si parli tanto delle operazioni che hanno prodotto il rafforzamento della scorta per il procuratore Gratteri. Vorrei che ci fosse un’attenzione molto seria per queste dinamiche e molto meno concentrazione sui citofonatori seriali“. È l’appello pronunciato a “L’aria che tira” (La7) dal presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, che, come già ...

Elezioni regionali in Emilia-Romagna - in Rai lo spot pro Salvini. Le spiegazioni di Bruno Vespa : È bufera su Bruno Vespa e su “Porta a Porta” per quanto accaduto ieri sera. A meno di quattro giorni dalle Elezioni regionali in Emilia-Romagna, è stato trasmesso uno spot pro Salvini Ieri sera, su Rai1, è successo un qualcosa che ha fatto sì che il Pd si stia ora scagliando contro la Rai e […] L'articolo Elezioni regionali in Emilia-Romagna, in Rai lo spot pro Salvini. Le spiegazioni di Bruno Vespa sembra essere il primo su NewNotizie.it.

Elezioni regionali in Calabria : chi succederà a Mario Oliverio? : Francesco Aiello, Pippo Callipo, Jole Santelli, Carlo Tansi: ecco i quattro i candidati che si contenderanno la Presidenza della Regione di Alice Forlin e Alessio Vernetti Domenica 26 gennaio si vota non solo per le Elezioni regionali in Emilia Romagna, ma anche in Calabria. Si potrà votare dalle 7 alle 23 e lo scrutinio comincerà subito dopo la chiusura dei seggi. I candidati Come avevamo già scritto in un articolo sulle Elezioni che si ...

Regionali Emilia Romagna - Meloni : “Se vinciamo chiederò le Elezioni a Mattarella” : "Se anche in Emilia Romagna la gente vota contro la sinistra e il Movimento Cinque Stelle vuol dire che intende mandare a casa il governo nazionale, oltre che quello regionale": Giorgia Meloni ha annunciato che in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni Regionali di domenica prossima in Emilia Romagna chiederà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di sciogliere le Camere e andare a elezioni.Continua a leggere

L'Italia che vota : nel 2020 spazio a Elezioni regionali - amministrative e suppletive. Più un referendum… : Nel nuovo anno si rinnoveranno i vertici di 8 regioni e (almeno) 1.082 comuni. Ma ci saranno anche tre suppletive e un referendum confermativo. di Giada Pasquettaz e Alessio Vernetti Il 2020 si apre con due importanti elezioni, dal momento che il 26 gennaio si voterà in Emilia Romagna e in Calabria. Ma il nuovo anno sarà segnato anche da altre sei elezioni regionali, che si terranno in primavera inoltrata: Campania, Liguria, Marche, Puglia, ...

Elezioni regionali in Calabria 2020 : exit poll e risultati del voto : Alla mezzanotte di domenica 26 Gennaio 2020 si chiuderanno le urne in occasione delle Elezioni regionali in Calabria e avrà inizio lo spoglio delle votazioni. Lo stesso giorno saranno chiamati al voto anche i cittadini dell’Emilia Romagna. I più recenti sondaggi vedono in vantaggio il candidato del centrodestra Jole Santelli, con una preferenza che oscilla tra il 50 e il 54% dei voti. Elezioni Calabria 2020: exit poll Il giorno delle ...

Elezioni regionali in Calabria 2020 : l’affluenza alle urne : Domenica 26 Gennaio 2020 si terranno in Calabria, così come in Emilia Romagna, le Elezioni regionali che vedranno i cittadini eleggere il nuovo presidente della regione: grande è l’attesa per conoscere i dati relativi all’affluenza e al voto. Secondo gli ultimi sondaggi, sembrerebbe essere in testa la candidata di centrodestra, che potrebbe ottenere più del 50% dei consensi. Elezioni regionali Calabria 2020: l’affluenza Il ...

Elezioni regionali Emilia Romagna 2020 : possibili scenari per l’economia : Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: possibili scenari per l’economia Come si è già segnalato in molteplici occasioni, le Elezioni regionali in Emilia-Romagna sono state elevate a contesta di carattere nazionale. Almeno, questo è ciò su cui ha spinto l’opposizione (con Lega e Fratelli d’Italia in prima linea) per provare ad alzare la posta in palio. Nonostante le rassicurazioni provenienti dall’area di maggioranza sulla ...

Elezioni regionali in Emilia Romagna 2020 : l’affluenza alle urne : L’Emilia Romagna si prepara a eleggere il prossimo presidente della Regione, nello stesso giorno – domenica 26 gennaio – in cui saranno chiamati alle urne anche i cittadini della Calabria. Secondo quanto emerso dai più recenti sondaggi, sembrerebbe essere in corso un’inversione di rotta per una regione storicamente “rossa” ma investita da un’ondata filo-leghista soprattutto nelle periferie. Le Elezioni ...

Elezioni regionali Emilia Romagna - Mihajlovic : “Tifo per Salvini” : "Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni". A pochi giorni dal voto delle regionali del 26 gennaio (I CANDIDATI - 5 ANNI DI RISULTATI IN UNA GIF), l’endorsement al leader della Lega e alla candidata del Carroccio arriva da Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, che intervistato da Il Resto del Carlino dice: "Mi piace la grinta di Salvini, ottima la scelta di una ...

Elezioni regionali Emilia Romagna - Mihajlovic : “Io tifo per Salvini” : "tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni". A pochi giorni dal voto delle regionali del 26 gennaio (I CANDIDATI - 5 ANNI DI RISULTATI IN UNA GIF), l’endorsement al leader della Lega e alla candidata del Carroccio arriva da Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, che intervistato da Il Resto del Carlino dice: "Mi piace la grinta di Salvini, ottima la scelta di una ...

