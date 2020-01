Eleonora Pedron a Blogo: "Per rilanciare la carriera meglio La7 dei reality. Tv è maschilista? No, anzi..." (VIDEO) (Di giovedì 23 gennaio 2020) È un periodo fortunato per Eleonora Pedron, in ambito lavorativo (ma non solo). La Miss Italia eletta nel 2002, infatti, è recentemente tornata in televisione da protagonista, alla conduzione - come anticipato da Blogo - di Belli dentro belli fuori, in onda (dal 18 gennaio) il sabato mattina su La7. Nel mentre ha ritrovato l'amore, grazie all'attore Fabio Troiano. Quest'ultimo, nella giornata di ieri, l'ha raggiunta sul set romano dove la showgirl sta registrando la puntata del programma dedicato a benessere e salute che sarà trasmessa sabato prossimo a partire dalle ore 12:00. Eleonora Pedron e Fabio Troiano, prima foto social di coppia Eleonora Pedron e Fabio Troiano ufficializzano il loro amore. Eleonora Pedron a Blogo: "Per rilanciare la carriera meglio La7 dei reality. Tv è maschilista? No, anzi..." ... blogo

